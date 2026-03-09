- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 475
- Время на прочтение
- 2 мин
По Украине ударит аномальное тепло 9 марта: синоптики шокировали прогнозом
В то же время пока западные области готовятся к +17°C, северо-восток остается в весенней прохладе.
Погода 9 марта порадует украинцев настоящим весенним теплом. В некоторых областях столбики термометров поднимутся до +17°C, тогда как в некоторых регионах будет значительно прохладнее.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Погода 9 марта в Украине
В течение суток 9 марта на большей части территории страны ожидается небольшая облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер будет слабый, переменных направлений, скоростью 3 — 8 м/с.
Температура воздуха днем составит +9…+14°C. В западных областях столбики термометров могут подняться до +17°C, тогда как на северо-востоке и востоке страны ожидается +6…+11°C.
Прогноз погоды по областям
Львовская область: переменная облачность, днем +15°…+17°C,
Волынская область: переменная облачность, днем +14°…+16°C,
Ровенская область: переменная облачность, днем +14°…+16°C,
Закарпатская область: переменная облачность, днем +15°…+17°C,
Ивано-Франковская область: переменная облачность, днем +13°…+15°C,
Тернопольская область: переменная облачность, днем +12°…+14°C,
Хмельницкая область: переменная облачность, днем +12°…+14°C,
Черновицкая область: переменная облачность, днем +12°…+14°C.
Киевская область (Киев): переменная облачность, днем +11°…+13°C,
Житомирская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C,
Черниговская область: переменная облачность, днем +8°…+10°C,
Сумская область: переменная облачность, днем +6°…+8°C.
Винницкая область: переменная облачность, днем +12°…+14°C,
Черкасская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C,
Кировоградская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C,
Полтавская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C,
Днепропетровская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C.
Одесская область: переменная облачность, днем +9°…+11°C,
Николаевская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C,
Херсонская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C,
Запорожская область: переменная облачность, днем +10°…+12°C,
АР Крым (Симферополь): переменная облачность, днем +10°…+12°C.
Харьковская область: переменная облачность, днем +10°…+12°C,
Луганская область: переменная облачность, днем +6°…+8°C,
Донецкая область: переменная облачность, днем +9°…+11°C.
Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, 9 марта в Украине будет сухо, солнечно и по-весеннему тепло благодаря антициклону. Днем ожидается +10…+15 градусов, на северо-востоке +6…+9. В Киеве также предполагается солнечная погода с температурой до +12 градусов.