По Украине ударит аномальное тепло 9 марта: синоптики шокировали прогнозом

Погода 9 марта порадует украинцев настоящим весенним теплом. В некоторых областях столбики термометров поднимутся до +17°C, тогда как в некоторых регионах будет значительно прохладнее.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Погода 9 марта в Украине

В течение суток 9 марта на большей части территории страны ожидается небольшая облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер будет слабый, переменных направлений, скоростью 3 — 8 м/с.

Температура воздуха днем составит +9…+14°C. В западных областях столбики термометров могут подняться до +17°C, тогда как на северо-востоке и востоке страны ожидается +6…+11°C.

Прогноз погоды по областям

Львовская область: переменная облачность, днем +15°…+17°C,

Волынская область: переменная облачность, днем +14°…+16°C,

Ровенская область: переменная облачность, днем +14°…+16°C,

Закарпатская область: переменная облачность, днем +15°…+17°C,

Ивано-Франковская область: переменная облачность, днем +13°…+15°C,

Тернопольская область: переменная облачность, днем +12°…+14°C,

Хмельницкая область: переменная облачность, днем +12°…+14°C,

Черновицкая область: переменная облачность, днем +12°…+14°C.

Киевская область (Киев): переменная облачность, днем +11°…+13°C,

Житомирская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C,

Черниговская область: переменная облачность, днем +8°…+10°C,

Сумская область: переменная облачность, днем +6°…+8°C.

Винницкая область: переменная облачность, днем +12°…+14°C,

Черкасская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C,

Кировоградская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C,

Полтавская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C,

Днепропетровская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C.

Одесская область: переменная облачность, днем +9°…+11°C,

Николаевская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C,

Херсонская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C,

Запорожская область: переменная облачность, днем +10°…+12°C,

АР Крым (Симферополь): переменная облачность, днем +10°…+12°C.

Харьковская область: переменная облачность, днем +10°…+12°C,

Луганская область: переменная облачность, днем +6°…+8°C,

Донецкая область: переменная облачность, днем +9°…+11°C.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, 9 марта в Украине будет сухо, солнечно и по-весеннему тепло благодаря антициклону. Днем ожидается +10…+15 градусов, на северо-востоке +6…+9. В Киеве также предполагается солнечная погода с температурой до +12 градусов.