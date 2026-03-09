ТСН в социальных сетях

Украина
475
2 мин

По Украине ударит аномальное тепло 9 марта: синоптики шокировали прогнозом

В то же время пока западные области готовятся к +17°C, северо-восток остается в весенней прохладе.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Прогноз погоды на 9 марта

Прогноз погоды на 9 марта / © ТСН.ua

Погода 9 марта порадует украинцев настоящим весенним теплом. В некоторых областях столбики термометров поднимутся до +17°C, тогда как в некоторых регионах будет значительно прохладнее.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Погода 9 марта в Украине

В течение суток 9 марта на большей части территории страны ожидается небольшая облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер будет слабый, переменных направлений, скоростью 3 — 8 м/с.

Температура воздуха днем составит +9…+14°C. В западных областях столбики термометров могут подняться до +17°C, тогда как на северо-востоке и востоке страны ожидается +6…+11°C.

Прогноз погоды по областям

  • Львовская область: переменная облачность, днем +15°…+17°C,

  • Волынская область: переменная облачность, днем +14°…+16°C,

  • Ровенская область: переменная облачность, днем +14°…+16°C,

  • Закарпатская область: переменная облачность, днем +15°…+17°C,

  • Ивано-Франковская область: переменная облачность, днем +13°…+15°C,

  • Тернопольская область: переменная облачность, днем +12°…+14°C,

  • Хмельницкая область: переменная облачность, днем +12°…+14°C,

  • Черновицкая область: переменная облачность, днем +12°…+14°C.

  • Киевская область (Киев): переменная облачность, днем +11°…+13°C,

  • Житомирская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C,

  • Черниговская область: переменная облачность, днем +8°…+10°C,

  • Сумская область: переменная облачность, днем +6°…+8°C.

  • Винницкая область: переменная облачность, днем +12°…+14°C,

  • Черкасская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C,

  • Кировоградская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C,

  • Полтавская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C,

  • Днепропетровская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C.

  • Одесская область: переменная облачность, днем +9°…+11°C,

  • Николаевская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C,

  • Херсонская область: переменная облачность, днем +11°…+13°C,

  • Запорожская область: переменная облачность, днем +10°…+12°C,

  • АР Крым (Симферополь): переменная облачность, днем +10°…+12°C.

  • Харьковская область: переменная облачность, днем +10°…+12°C,

  • Луганская область: переменная облачность, днем +6°…+8°C,

  • Донецкая область: переменная облачность, днем +9°…+11°C.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, 9 марта в Украине будет сухо, солнечно и по-весеннему тепло благодаря антициклону. Днем ожидается +10…+15 градусов, на северо-востоке +6…+9. В Киеве также предполагается солнечная погода с температурой до +12 градусов.

