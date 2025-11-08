ТСН в социальных сетях



Украина
По Украине введены экстренные отключения электроэнергии - подробности

Из-за обстрелов энергетических объектов по Украине применены аварийные отключения.

Автор публикации
Наталия Магдык
Отключение света

Из-за обстрелов энергетических объектов по Украине введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК в Telegram.

Ситуация в энергосистеме осложнена, повреждения объектов вызвали дефицит мощности, что заставило применить аварийные и почасовые отключения.

По команде «Укрэнерго» энергетики работают над стабилизацией работы объединенной энергосистемы.

Графики отключений будут действовать до восстановления стабильного электроснабжения.

Напомним, ранее мы писали о том, что Киев может объявить эвакуацию населения в случае уничтожения ТЭЦ.

