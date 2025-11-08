- Дата публикации
По Украине введены экстренные отключения электроэнергии - подробности
Из-за обстрелов энергетических объектов по Украине применены аварийные отключения.
Из-за обстрелов энергетических объектов по Украине введены экстренные отключения электроэнергии.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК в Telegram.
Ситуация в энергосистеме осложнена, повреждения объектов вызвали дефицит мощности, что заставило применить аварийные и почасовые отключения.
По команде «Укрэнерго» энергетики работают над стабилизацией работы объединенной энергосистемы.
Графики отключений будут действовать до восстановления стабильного электроснабжения.
Напомним, ранее мы писали о том, что Киев может объявить эвакуацию населения в случае уничтожения ТЭЦ.