По улицам Днепра ходил голый мужчина и предлагал несовершеннолетним секс: они все снимали на видео

В Днепре к 3 годам испытательного срока приговорили мужчину, который гулял по улицам города голышом и предлагал несовершеннолетним заняться с ним сексом.

Об этом говорится в приговоре Самарского районного суда г. Днепропетровска (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, инцидент произошел в Днепре 10 июля 2023 года. Там на остановке возле КП "Днепровская гимназия № 108" мужчина, одетый только в халат, обнажился и начал показывать прохожим свои половые органы, что длилось примерно два часа.

Дальше мужчина начал мастурбировать на глазах у собравшихся. Когда ему пригрозили вызвать полицию, житель Днепра начал голым гулять по улицам города. Мужчина встречал несовершеннолетних и предлагал им заняться с ними сексом, однако услышав отказ – шел дальше.

На суде подозреваемый вину признал и извинился перед свидетелями. Он сообщил, что 10 июля 2023 года на кладбище выпил литру водки, "помянув" таким образом родных.

"Возвращаясь с кладбища покупался в пруду без одежды, так как там безлюдное место. Затем накинул халат, белье не одевал, так как хотел пойти в кусты и заняться сам с собой сексом. По дороге в таком виде встретил девочек, которые снимали его на телефон и ходили за ним", — говорится в показании подсудимого.

Одна из потерпевших рассказала, что они отдыхали с подругами, увидев голого мужчину. Она достала телефон, чтобы снять это для ТікТок. Когда он ушел, девушки даже пытались идти за ним, чтобы снять видео.

Остальные две потерпевшие подтвердили, что подозреваемый предлагал им секс, однако подчеркивал, что ему нужно согласие. Они тоже снимали его на видео.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины и приговорил к 3 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Киеве судили организаторов вечеринок с групповым сексом. Один из них – местный таксист – получил испытательный срок.

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