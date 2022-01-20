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По улицам Одессы проехала военная техника: очевидцы показали видео

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По улицам Одессы проехала военная техника: очевидцы показали видео

Стартовали военные учения.

В Одессе сняли на улицах колонну тяжелой военной техники и оборудования, которую перегоняли для учений Оперативного командования "Юг".

Кадры распространил местный Телеграмм-канал.

Военную технику перегоняли из населенного пункта Черноморское Одесского района в район микрорайона Лузановка Суворовского района Одессы. На кадрах видно, что колонну военных сопровождали полицейские машины с мигалками.

Ранее в мэрии Одессы попросили горожан не паниковать, если в ближайшие дни они увидят на улицах города передвижение военной техники. Причина — учения Оперативного командования "Юг".

Напомним, в Сети появились спутниковые фотографии, на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

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