По улицам текли стремительные потоки: после интенсивного ливня на Раховщине сошла большая вода

По улицам текли стремительные потоки: после интенсивного ливня на Раховщине сошла большая вода

Вследствие непогоды были подтоплены дворы, дома и дороги.

В Раховском районе Закарпатской области уже сошла большая вода, которая появилась после интенсивного ливня под вечер субботы, 10 июля.

"По состоянию на 21:30 подтоплений нет. Жертв и пострадавших нет. Комиссионные обследования для установления последствий непогоды продолжаются. К работам привлекалось 14 человек и 4 единиц техники, из них от ГСЧС 12 человек и 3 единицы техники", — сообщили в Главном управлении ГСЧС в Закарпатской области.

От непогоды пострадали четыре населенных пункта в Раховском районе:

поселок Ясиня;

село Лазещина;

село Богдан;

село Луги.

"Состоялось подтопление 7 жилых домов, 16 подвалов жилых домов, 47 дворов, автодороги Н 09 "Мукачево-Львов"(протяженностью 30 м) и частично повреждено дорожное покрытие дорог (протяженностью 335 м)", — уточнили в ГСЧС.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Украине сохранится очень жаркая погода. В воскресенье и понедельник, 11 и 12 июля, столбики термометров покажут днем до 29-34 градусов, а ночью будет 15-21 градус. В то же время пройдут дожди.

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