По всему Крыму случился масштабный блэкаут: что произошло (видео)

В Крыму полностью без света оказались Керчь, Евпатория, Судак и Раздольное. В Севастополе и Симферополе без света оказались большие районы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Проблемы с электроснабжением зафиксированы также в Феодосии, Джанкое и Саках. Ленинский район Крыма также был без света, в Красноперекопске некоторое время электричества тоже не было, но уже включили.

В Керчи по всему городу отсутствует освещение улиц. В Севастополе без электричества осталась большая часть жилых районов. В Симферополе проблемы с электроснабжением наблюдаются в районе аэропорта и ТЭЦ.

Комментируя ситуацию, самопровозглашенный "гауляйтер Крыма" Сергей Аксенов заявил, что частичное отключение электричества произошло в результате аварийного срабатывания оборудования на Балаклавской ТЭС.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев уточнил, что в 18:05 на Балаклавской ТЭС произошло "ложное срабатывание газового оборудования", которое привело к остановке двух энергоблоков станции и массовым отключениям электричества в населенных пунктах полуострова.

Оба представителя оккупационных властей заверили, что работы по восстановлению электроснабжения уже начаты и энергосистема Крыма должна заработать в обычном режиме.

По всему Крыму произошел масштабный блэкаут

Напомним, в среду, 17 января, во временно захваченном Крыму раздались взрывы. Местные сообщают, что в Севастополе раздалась воздушная тревога, после чего были слышны звуки взрывов, а россияне перекрыли незаконный Крымский мост. На нем традиционно появился дым.

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