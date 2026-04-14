По всему временно оккупированному Крыму раздаются взрывы: под атакой ТЭС, аэродромы и, вероятно, нефтебаза

Взрывы в Крыму

В оккупированном Крыму в ночь на 14 апреля зафиксировали серию взрывов и активную работу российской противовоздушной обороны. Налет ударных беспилотников продолжается несколько часов.

Об этом сообщает Telegram-канал " Крымский ветер " со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, в Симферополе российские военные открывали огонь из пулеметов по воздушным целям. Стрельбу слышали, в частности, в районе улицы Леси Украинки, а также возле села Донское.

Жители сообщают о пролете неизвестного объекта, который описывают как «нечто тяжелое», что отличалось от звука беспилотников. В то же время другие очевидцы слышали характерный звук дронов.

Два мощных взрыва прогремели в районе Таврической ТЭС, после чего там началась стрельба. Также сообщается о взрывах и работе ПВО у военного аэродрома «Гвардейское».

Кроме того, стрельбу из зенитных установок («Панцирей» и ЗПУ) слышали в районах Мирного и Школьного. Взрывы также фиксировали на южном побережье Крыма над морем.

В районе Гвардейского раздался еще один мощный взрыв. По предварительной информации, под атакой могла оказаться нефтебаза.

В то же время, сообщается, что взрывы раздаются не только в Симферополе, но и в районах Феодосии и Керчи. Речь идет о масштабном рейде ударных БПЛА по оккупированному полуострову.

Больше информации о последствиях атаки и возможных пораженных объектах ожидается после официальных сообщений от профильных служб утром.

Официальных комментариев от оккупационных властей пока нет.

Напомним, что ранее в оккупированном Мелитополе Запорожской области раздалась серия взрывов, после атаки беспилотников возник пожар на подстанции и зафиксирован частичный блекаут.