ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
89
Время на прочтение
2 мин

По всему временно оккупированному Крыму раздаются взрывы: под атакой ТЭС, аэродромы и, вероятно, нефтебаза

В оккупированном Крыму несколько часов идет массированный налет ударных беспилотников — взрывы и стрельбу слышат в Симферополе и других городах полуострова.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Взрывы в Крыму

В оккупированном Крыму в ночь на 14 апреля зафиксировали серию взрывов и активную работу российской противовоздушной обороны. Налет ударных беспилотников продолжается несколько часов.

Об этом сообщает Telegram-канал " Крымский ветер " со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, в Симферополе российские военные открывали огонь из пулеметов по воздушным целям. Стрельбу слышали, в частности, в районе улицы Леси Украинки, а также возле села Донское.

Жители сообщают о пролете неизвестного объекта, который описывают как «нечто тяжелое», что отличалось от звука беспилотников. В то же время другие очевидцы слышали характерный звук дронов.

Два мощных взрыва прогремели в районе Таврической ТЭС, после чего там началась стрельба. Также сообщается о взрывах и работе ПВО у военного аэродрома «Гвардейское».

Кроме того, стрельбу из зенитных установок («Панцирей» и ЗПУ) слышали в районах Мирного и Школьного. Взрывы также фиксировали на южном побережье Крыма над морем.

В районе Гвардейского раздался еще один мощный взрыв. По предварительной информации, под атакой могла оказаться нефтебаза.

В то же время, сообщается, что взрывы раздаются не только в Симферополе, но и в районах Феодосии и Керчи. Речь идет о масштабном рейде ударных БПЛА по оккупированному полуострову.

Больше информации о последствиях атаки и возможных пораженных объектах ожидается после официальных сообщений от профильных служб утром.

Официальных комментариев от оккупационных властей пока нет.

Напомним, что ранее в оккупированном Мелитополе Запорожской области раздалась серия взрывов, после атаки беспилотников возник пожар на подстанции и зафиксирован частичный блекаут.

Дата публикации
Количество просмотров
89
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie