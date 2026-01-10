- Дата публикации
По всей стране существенно задерживаются десятки поездов: список рейсов и время
Поезда уже сократили время задержки, но опоздание до сих пор существенные.
В субботу, 10 января, из-за аномальных погодных условий и последствий атак до сих пор ряд поездов в разных областях задерживаются в пути. Некоторые очень существенно.
Об этом сообщили на сайте «УЗ» и в Телеграмм-канале компании
В «Укрзализныце» отмечают, что они постепенно сокращают время задержки поездов.
«Оборотные рейсы будут отправляться от их начального пункта с ориентировочными отклонениями от графика. Они меньше, чем были в предыдущие сутки», — отметили в компании.
Рейсы, уменьшившие время задержки:
№ 219 Днепр–Киев +3 часа.
№ 109/110 Ивано-Франковск-Херсон +2 час.
№ 144 Рахов-Сумы +1 час.
№ 47/48 Чоп-Барвинково +1 час.
№ 706 Пшемысль-Киев +1 час.
№ 59/60 Чоп-Киев +1:30 час.
№ 58/57 Ясиня-Киев +1 час.
№ 6/5 Ясиня-Запорожье +1:30
№ 129/130-131/132 Ужгород-Полтава, Кременчуг +1 час.
№ 33/34 Ивано-Франковск — Кривой Рог +1:30 час.
№ 107/108 Солотвино-Киев +1 час.
№ 177/178 Ивано-Франковск-Киев +2 часа.
№ 771 Киев-Хмельницкий +1:30 час.
№ 88/87 Запорожье-Ковель +1 час.
По данным на сайте «Укрзализныци», по состоянию на 10:33 задерживается ряд поездов. Время задержки некоторых составляет более семи часов. В частности, дольше находятся в пути рейсы международного сообщения — как Хелм-Днепр-Главный и Пшемысль Главный-Киев-Пас.
Как сообщалось, «Укрзализныця» прекратила продажу билетов на некоторые рейсы, отправляемые после 21 января. Это обусловлено необходимостью скорректировать график движения поездов после обстрела участка железной дороги в районе города Фастова на Киевщине.