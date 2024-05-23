По всей територии Украины объявлена воздушная тревога: какая причина

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета в России истребителя МиГ-31К.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили, что был зафиксирован взлет одного МиГ-31К с аэродрома Астрахани.

Напомним, ранее сообщалось, что в полиции показали последствия удара по Харьковщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что при обстреле Харькова пострадал городской транспорт.

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