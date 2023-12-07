По всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога

В четверг, 7 декабря, на всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога.
Существует ракетная опасность во всех областях из-за активности тактической авиации РФ.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", – призывают в ПС.
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