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По всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
Просмотры
2003
Время на прочтение
1 мин
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По всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога

Воздушная тревога 7 декабря

В четверг, 7 декабря, на всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога.

Существует ракетная опасность во всех областях из-за активности тактической авиации РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", – призывают в ПС.

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Дата публикации
Просмотры
2003
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