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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
28к
Время на прочтение
1 мин
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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: ТСН.ua

По всей территории Украины 24 января около 14:38 объявили воздушную тревогу.

Из-за активности вражеской авиации на территории Беларуси по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

По информации мониторингового ресурса "Белорусский Гаюн", в 14:20 на военном аэродроме в Мачулищах возле Минска взлетел истребитель МиГ-31К.

Этот истребитель способен поражать цель на расстоянии до 2 тыс. км. А модификация базового самолета — МиГ-31К — является носителем ракеты Х-47М "Кинжал". Потому ракетная опасность сохраняется на всей территории Украины.

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Дата публикации
Просмотры
28к
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