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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: ТСН.ua

Во вторник, 31 января, около 11.20 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Мониторинговые чаты сообщают об активности тактической авиации РФ, в частности, МиГ-31К над территорией Беларуси.

Следует отметить, что МиГ-31К — носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую украинские средства ПВО перехватить не могут. Поэтому тревога объявлена по всем областям Украины.

Отмечается, что МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

Не пренебрегайте своей безопасностью и немедленно направляйтесь к укрытию!

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Дата публикации
Просмотры
14к
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