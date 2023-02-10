По всей территории Украины повторно объявлена воздушная тревога

В пятницу, 10 февраля, по всей территории Украины во второй раз объявили воздушную тревогу.

Опасность связана с активностью тактической авиации РФ над Беларусью.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс "Белорусский Гаюн".

Речь идет о самолетах МиГ-31К, являющихся потенциальными носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые украинские средства ПВО не могут перехватить.

В свою очередь, мониторинговые ресурсы Украины предупреждают об активности вражеской авиации еще и над Азовским морем. Вследствие этого, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил об угрозе ракетной атаки на область.