Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

По всей территории Украины повторно объявлена воздушная тревога

Дата публикации
Просмотры
4388
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
По всей территории Украины повторно объявлена воздушная тревога

Фото: ТСН.ua

В пятницу, 10 февраля, по всей территории Украины во второй раз объявили воздушную тревогу.

Опасность связана с активностью тактической авиации РФ над Беларусью.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс "Белорусский Гаюн".

Речь идет о самолетах МиГ-31К, являющихся потенциальными носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые украинские средства ПВО не могут перехватить.

В свою очередь, мониторинговые ресурсы Украины предупреждают об активности вражеской авиации еще и над Азовским морем. Вследствие этого, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил об угрозе ракетной атаки на область.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4388
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация