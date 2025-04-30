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- Украина
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По всей территории Украины воздушная тревога из-за ракетной опасности
В РФ взлетел носитель ракет «Кинжал».
В ночь на 30 апреля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных обстрелов.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Военные сообщили о взлете Миг31К — носителя аэробалистической ракеты Х-47М2 «Кинжал» с аэродрома Саваслейка.
«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область РФ)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вечером вторника, 29 апреля, враг атаковал Харьков ударными дронами.
Мы ранее информировали, что в Днепре поздно вечером 29 апреля раздалось более 10 взрывов при атаке вражеских ударных беспилотников.