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По всей Украине четвертый раз за день раздается масштабная воздушная тревога

Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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По всей Украине четвертый раз за день раздается масштабная воздушная тревога

Фото: ТСН.ua

Во вторник, 14 марта, во всех областях Украины который раз объявили воздушную тревогу.

Опасность, как и в предыдущие разы, связана с активностью вражеской тактической авиации.

Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы.

В частности, сначала стало известно об активности стратегической авиации РФ в Западном регионе России. Впоследствии в РФ снова взлетел МиГ-31К, являющийся потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые не может сбивать украинская ПВО.

Не пренебрегайте своей безопасностью и немедленно направляйтесь в укрытие!

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Дата публикации
Просмотры
16к
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