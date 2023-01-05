По всей Украине действуют отключения света: в "Укрэнерго" сообщили о новых повреждениях

В Украине в четверг, 5 января, для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления. Действуют стабилизационные отключения света с 8:00 до 23:00.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Дневные ограничения связаны с тем, что потребление в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса. В ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

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Из-за неблагоприятных метеоусловий есть ряд новых повреждений в распределительных сетях центрального региона, в связи с чем происходят отключения света. Ремонтные бригады возобновляют питание.

Вчера вечером, 4 января, на востоке страны в результате российского обстрела также поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. В прифронтовых регионах на востоке и юге остается сложной ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий, отметили в "Укрэнерго".

Напомним, энергетический ракетный террор России против Украины проваливается. Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что благодаря помощи партнеров удается восстанавливать поврежденную энергетическую инфраструктуру быстрее, чем россияне наносят повреждения.

Когда мы сможем пользоваться светом по необходимости, а не по графику – Максим Билявский

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