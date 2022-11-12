По всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога: направляйтесь к укрытию

Воздушная тревога по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, была объявлена в 14:25. Это может быть связано с активностью вражеской авиации в Беларуси, о которой сообщает мониторинговый ресурс "Белорусский Гаюн".

Так, по информации ресурса, известно, что в 13:57 с белорусского аэродрома "Барановичи" взлетел истребитель. Впоследствии в 14:16 еще один истребитель Миг-31К поднялся с аэродрома "Мачулищи".