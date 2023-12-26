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По всей Украине масштабная воздушная тревога: существует угроза "Кинжалов"

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
Просмотры
5790
Время на прочтение
1 мин
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По всей Украине масштабная воздушная тревога: существует угроза "Кинжалов"

Воздушная тревога 26 декабря

Во вторник, 26 декабря, на всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога.

В Украине существует ракетная опасность во всех областях из-за активности тактической авиации РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! МиГ-31К ПКС РФ находится над акваторией Черного моря! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — призывают в ПС.

По информации мониторинговых ресурсов, истребитель взлетел с аэродрома "Моздок" на юго-востоке от Украины.

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Дата публикации
Просмотры
5790
Поделиться:
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