По всей Украине масштабная воздушная тревога: существует угроза "Кинжалов"

Во вторник, 26 декабря, на всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога.

В Украине существует ракетная опасность во всех областях из-за активности тактической авиации РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! МиГ-31К ПКС РФ находится над акваторией Черного моря! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — призывают в ПС.

По информации мониторинговых ресурсов, истребитель взлетел с аэродрома "Моздок" на юго-востоке от Украины.

Читайте также: