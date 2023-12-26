По всей Украине масштабная воздушная тревога: существует угроза "Кинжалов"

Во вторник, 26 декабря, на всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога.
В Украине существует ракетная опасность во всех областях из-за активности тактической авиации РФ.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! МиГ-31К ПКС РФ находится над акваторией Черного моря! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — призывают в ПС.
По информации мониторинговых ресурсов, истребитель взлетел с аэродрома "Моздок" на юго-востоке от Украины.
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