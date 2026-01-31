- Дата публикации
По всей Украине начались аварийные отключения света
В ряде областей Украины не действуют графики.
Сегодня, 31 января, в Киеве и ряде украинских городов начали вводить аварийные отключения электроэнергии.
В частности, графики не действуют в Сумской, Черниговской, Житомирской, Николаевской и Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
В Киеве и области по команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения.
В АО «Черниговоблэнерго» заявили, что по указанию НЭК «Укрэнерго» в области одновременно задействовали 10 очередей графика аварийных отключений.
Ранее сообщалось, что в Киеве из-за исчезновения напряжения в метро временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов. Кроме того, жители столицы уже сталкиваются с перебоями в поставках света, воды и отопления.
Как пишут Телеграмм-каналы местных облэнерго, аварийные отключения ввели для стабилизации сети.