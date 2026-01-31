По всей Украине начались аварийные отключения света

В нескольких областях действуют аварийные отключения / © Pixabay

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 31 января, в Киеве и ряде украинских городов начали вводить аварийные отключения электроэнергии.

В частности, графики не действуют в Сумской, Черниговской, Житомирской, Николаевской и Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

В Киеве и области по команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения.

В АО «Черниговоблэнерго» заявили, что по указанию НЭК «Укрэнерго» в области одновременно задействовали 10 очередей графика аварийных отключений.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за исчезновения напряжения в метро временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов. Кроме того, жители столицы уже сталкиваются с перебоями в поставках света, воды и отопления.

Как пишут Телеграмм-каналы местных облэнерго, аварийные отключения ввели для стабилизации сети.