По всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Вечером 18 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – предупредили Воздушные Силы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:38

По информации мониторинговых каналов, с аэродрома "Саваслейка" (Нижнегородской области РФ) взлетел 1 борт МиГ-31К.

Напомним, что истребитель МиГ-31К – носитель аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Часто эти истребители совершают не боевые вылета, а учебные полеты. Однако тревогу все равно объявляют, потому что МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Напомним, россияне днем 18 ноября совершили очередную ракетную атаку на Одессу. Есть жертвы и раненые.

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