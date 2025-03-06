По всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу – что летит

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги.
К вечеру, 6 марта, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
Напомним, что истребитель МиГ-31К – носитель аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Часто эти истребители совершают не боевые вылета, а учебные полеты. Однако тревогу все равно объявляют, потому что МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров.
Также мониторинговые каналы сообщают об угрозе баллистики с севера.
Напомним, что россияне прицельно ударили по терминалу "Новой почты" в Сумах.
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