По всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу – что летит

К вечеру, 6 марта, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:24

Напомним, что истребитель МиГ-31К – носитель аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Часто эти истребители совершают не боевые вылета, а учебные полеты. Однако тревогу все равно объявляют, потому что МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Также мониторинговые каналы сообщают об угрозе баллистики с севера.

Напомним, что россияне прицельно ударили по терминалу "Новой почты" в Сумах.

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