Воздушная тревога вечером 9 апреля / © ТСН.ua

Реклама

К вечеру, 9 апреля, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

«Ракетная опасность по всей территории Украины! Слет МиГ-31К с аэродрома в Астрахани. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги», —предупредили Воздушные силы Украины.

В Воздушных силах подчеркивают, что есть угроза пуска аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» с МиГ-31К.

Реклама

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:28

Напомним, что истребитель МиГ-31К – носитель аэробалистических ракет Х-47 «Кинжал». Часто эти истребители совершают не боевые вылета, а учебные полеты. Однако тревогу все равно объявляют, потому что МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров.