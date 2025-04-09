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- Украина
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По всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу — что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
К вечеру, 9 апреля, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.
«Ракетная опасность по всей территории Украины! Слет МиГ-31К с аэродрома в Астрахани. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги», —предупредили Воздушные силы Украины.
В Воздушных силах подчеркивают, что есть угроза пуска аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» с МиГ-31К.
Напомним, что истребитель МиГ-31К – носитель аэробалистических ракет Х-47 «Кинжал». Часто эти истребители совершают не боевые вылета, а учебные полеты. Однако тревогу все равно объявляют, потому что МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров.