Воздушная тревога 24 июля. Коллаж иллюстративный / © ТСН.ua

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После обеда, 24 июля, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

«Внимание. Ракетная опасность на всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К», — сообщили Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 15:47 покраснели все области Украины.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 15:47

Заметим, что воздушная тревога из-за взлета Миг свидетельствует, что есть угроза пуска аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал».

Напомним, что истребитель МиГ-31К — носитель аэробалистических ракет Х-47 «Кинжал». Часто эти истребители совершают не боевые вылеты, а учебные полеты. Однако тревогу одинаково объявляют, потому что МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 км.

Напомним, ночью 24 июля Россия атаковала Черкасщину ракетами. В результате атаки по Черкассам пострадали 12 человек.