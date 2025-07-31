Воздушная тревога 31 июля / © ТСН

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Вечером 31 июля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

«Внимание. Вся Украина — ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К», — сообщили Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 21:11 покраснели все области Украины.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 21:11

Заметим, что воздушная тревога из-за взлета МиГ свидетельствует, что есть угроза пуска аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал».

UPD

По состоянию на 21:25 — отбой угрозы по МиГ-31К.

Напомним, что истребитель МиГ-31К — носитель аэробалистических ракет Х-47 «Кинжал». Часто эти истребители совершают не боевые вылеты, а учебные полеты. Однако тревогу одинаково объявляют, потому что МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 км.

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Напомним, что в ночь на 31 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву. Сначала столицу атаковали новые реактивные «Шахеды», а затем россияне нанесли ракетный удар.

В результате удара погибли 15 человек: 12 в Святошинском районе и 3 в Соломенском. По обновленным данным, еще 132 человека пострадали, среди которых 14 детей.

В частности, среди погибших — шестилетний ребенок. Это — 6-летний Матвей Марченко, воспитанник столичного клуба каратэ.