По всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу — что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы ракетного удара.
Вечером 4 семеня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.
«Внимание. Вся Украина — ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К», — сообщили Воздушные силы ВСУ.
По состоянию на 19:20 покраснели все области Украины.
По информации мониторинговых чатов, в воздухе находится уже три борта МиГ.
«Западная Украина и Киев — среагировать», — добавляет еще один мониторинговый паблик.
Заметим, что воздушная тревога из-за взлета МиГ свидетельствует, что есть угроза пуска аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал». Истребитель МиГ-31К — носитель аэробалистических ракет Х-47 «Кинжал». Часто эти истребители совершают не боевые вылета, а учебные полеты. Однако тревогу все равно объявляют, потому что МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров.
UPD
О 19:41 Воздушные силы объявили об отбое угрозы от МиГ.
Напомним, что в ночь на 3 января в Киеве и нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.