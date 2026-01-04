Воздушная тревога 4 января / © ТСН

Вечером 4 семеня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

«Внимание. Вся Украина — ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К», — сообщили Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 19:20 покраснели все области Украины.

По информации мониторинговых чатов, в воздухе находится уже три борта МиГ.

«Западная Украина и Киев — среагировать», — добавляет еще один мониторинговый паблик.

Заметим, что воздушная тревога из-за взлета МиГ свидетельствует, что есть угроза пуска аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал». Истребитель МиГ-31К — носитель аэробалистических ракет Х-47 «Кинжал». Часто эти истребители совершают не боевые вылета, а учебные полеты. Однако тревогу все равно объявляют, потому что МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

UPD

О 19:41 Воздушные силы объявили об отбое угрозы от МиГ.

Напомним, что в ночь на 3 января в Киеве и нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.