По всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу — что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы ракетного удара.
К вечеру, 30 апреля, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.
«Внимание. Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — предупредили Воздушные силы.
Заметим, что воздушная тревога из-за взлета МиГ свидетельствует, что есть угроза пуска аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал». Истребитель МиГ-31К — носитель аэробалистических ракет Х-47 «Кинжал». Часто эти истребители совершают не боевые вылета, а учебные полеты. Однако тревогу все равно объявляют, потому что МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров.
Напомним, что в ночь на 30 апреля РФ нанесла очередной массированный удар по Украине — больше всего пострадала Одесса. Есть десятки раненых, разрушение и пожар.