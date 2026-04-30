Воздушная тревога 30 апреля / © ТСН

Реклама

К вечеру, 30 апреля, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

«Внимание. Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — предупредили Воздушные силы.

Заметим, что воздушная тревога из-за взлета МиГ свидетельствует, что есть угроза пуска аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал». Истребитель МиГ-31К — носитель аэробалистических ракет Х-47 «Кинжал». Часто эти истребители совершают не боевые вылета, а учебные полеты. Однако тревогу все равно объявляют, потому что МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Реклама

Напомним, что в ночь на 30 апреля РФ нанесла очередной массированный удар по Украине — больше всего пострадала Одесса. Есть десятки раненых, разрушение и пожар.

Новости партнеров