По всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу — где самая большая угроза
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы ракетного удара.
Вечером 28 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.
«Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ31К», — сообщили Воздушные силы ВСУ.
Заметим, что воздушная тревога из-за взлета МиГ свидетельствует, что есть угроза пуска аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал».
По информации Воздушных сил, два «Кинжала» пролетели Житомир в направлении Староконстантинова (Хмельницкая обл.).
Как отмечают нам местные жители, в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.
В 21:11 мониторинговые чаты сообщили о вылете еще одного «Мига». Впоследствии стало известно, что в воздухе находятся еще три МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Еще есть угроза от «Шахедов»
Движение «Шахедов», по информации паблика «ПВО радар», по состоянию на 21:10:
5 шахедов из Сумской области на Полтавщину, Полтавский район.
1 шахед из Сумщины на Черниговщину, Прилукский район.
1 шахед из Полтавщины на Черкасщину, Золотоношский район.
1 БПЛА на Сумы.
1 шахед из Сумской области на Черниговщину, Нежинский район.
1 шахед из Днепропетровщины в Кировоградскую, Александрийский район.
1 шахед на севере Ровенщины.
Напомним, что количество пострадавших в результате ночных обстрелов Одессы 28 марта возросло до 16 человек, два человека погибли.