Вечером 28 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

«Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ31К», — сообщили Воздушные силы ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:00

Заметим, что воздушная тревога из-за взлета МиГ свидетельствует, что есть угроза пуска аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал».

По информации Воздушных сил, два «Кинжала» пролетели Житомир в направлении Староконстантинова (Хмельницкая обл.).

Как отмечают нам местные жители, в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

В 21:11 мониторинговые чаты сообщили о вылете еще одного «Мига». Впоследствии стало известно, что в воздухе находятся еще три МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Еще есть угроза от «Шахедов»

Движение «Шахедов», по информации паблика «ПВО радар», по состоянию на 21:10:

5 шахедов из Сумской области на Полтавщину, Полтавский район.

1 шахед из Сумщины на Черниговщину, Прилукский район.

1 шахед из Полтавщины на Черкасщину, Золотоношский район.

1 БПЛА на Сумы.

1 шахед из Сумской области на Черниговщину, Нежинский район.

1 шахед из Днепропетровщины в Кировоградскую, Александрийский район.

1 шахед на севере Ровенщины.

Напомним, что количество пострадавших в результате ночных обстрелов Одессы 28 марта возросло до 16 человек, два человека погибли.