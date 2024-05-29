По всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу: причина

Вся Украина – ракетная опасность из-за вылета истребителя МиГ-31К в РФ
Вечером 29 мая по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Тревогу объявили из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.
"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область РФ"), — сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Ранее сообщалось, что к вечеру, 29 мая, в Харькове прозвучала серия взрывов.
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