По всей Украине объявили первый уровень опасности: что произошло

Из-за подтопления возможны проблемы с транспортным сообщением в Сумской и Черниговской областях.

Во вторник, 6 февраля, объявили первый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий и возможных подтоплений.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Также читайте Погода на сегодня: синоптики предупредили об опасных метеоявлениях

"6 февраля ночью в Украине, днем ​​в западных и юго-западных областях порывы ветра 15-20 м/с, высокогорье Карпат 25-30 м/с. И уровень опасности", — говорится в сообщении.

Также метеорологи предупреждают об опасных гидрологических явлениях из-за повышения уровней воды и таяния льда на водоемах.

Опасные метеорологические явления в Украине 6 февраля / Фото: Укргидрометцентр

"5-8 февраля возможны резкие колебания уровней на участке Верхнего Днепра Неданчичи-Днепровское, приурочном участке Припяти (зона ЧАЭС) и реках суббассейна Десны (Киевская, Черниговская, Сумская обл.) с последующим затоплением и содержанием воды на пойме Десны возле г. Новгород-Северский, с. Моровск, начальным затоплением садово-дачной застройки, дорог на пойме возле г. Чернигов", — отмечают синоптики.

Из-за подтопления возможны проблемы с транспортным сообщением с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области, содержание затопления поймы и перелива автодороги местного значения на притоке Десны г. Снов в Черниговском районе Черниговской области. Объявлен первый уровень опасности – желтый.

"На Верхнем Днепре (в пределах страны) будет содержаться значительное затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных деревень водами Днепра и Сожа (по данным ГСЧС) и возможным начальным затоплением жилых домов отдельных сел в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый)", – подытожили метеорологи.

Ранее мы сообщали прогноз погоды в Украине на неделю, 5-11 февраля.

Читайте также ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.