По всей Украине объявили ракетную опасность из-за взлета МиГ-31К в РФ

По всей территории Украины объявлена ракетная опасность после фиксации взлета истребителей МиГ-31К в России, являющихся носителями ракет «Кинжал».

Сирена

Сирена / © ТСН.ua

В ночь на 9 января 2026 года по всей Украине, кроме воздушной тревоги из-за российских дронов , объявлена ракетная опасность.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ .

Мониторинговые каналы сообщают о взлете истребителей МиГ-31К с территории РФ. Эти самолеты являются носителями аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал».

По предварительной информации, в воздухе находятся по меньшей мере четыре борта МиГ-31К. Сообщается о возможных запусках ракет.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях официального сообщения об отбое.

Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.

Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

