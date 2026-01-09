- Дата публикации
По всей Украине объявили ракетную опасность из-за взлета МиГ-31К в РФ
По всей территории Украины объявлена ракетная опасность после фиксации взлета истребителей МиГ-31К в России, являющихся носителями ракет «Кинжал».
В ночь на 9 января 2026 года по всей Украине, кроме воздушной тревоги из-за российских дронов , объявлена ракетная опасность.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ .
Мониторинговые каналы сообщают о взлете истребителей МиГ-31К с территории РФ. Эти самолеты являются носителями аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал».
По предварительной информации, в воздухе находятся по меньшей мере четыре борта МиГ-31К. Сообщается о возможных запусках ракет.
Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях официального сообщения об отбое.
Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.
Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.