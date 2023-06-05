По всей Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: что произошло

Неблагоприятные условия также будут ожидаться и в Киевской области.

Почти по всей Украине 5-8 июня объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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"5-8 июня в северных, большинстве западных, центральных, южных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Будьте осторожны в обращении с огнем на открытом воздухе! Берегите наши экосистемы!", — предупреждают метеорологи.

Неблагоприятные условия также будут ожидаться и в Киевской области в течение 6-8 июня.

В ряде областей Украины объявлен чрезвычайный уровень опасности / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 6 июня

По данным Укргидрометцентра, 6 июня в части регионов Украины ожидаются дожди и грозы, но будет жарко. Столбики поднимутся до +24 – 26 градусов. На востоке днем ожидается от +20 до +24 градусов. Теплее всего будет в северных, южных и центральных регионах: от +23 до +26 градусов.

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