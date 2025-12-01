По всей Украине объявлен желтый уровень опасности - детали

Туман / © Associated Press

Синоптики предупреждают о тумане, который накроет большинство регионов Украины.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По данным ГСЧС, до конца дня 1 декабря, а также ночью и в первой половине дня 2 декабря, по всей стране, кроме востока, ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Уровень опасности объявлен І (желтый).

Из-за плохой видимости возможны осложнения движения транспорта. Водителям советуют снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и быть максимально внимательными на дорогах.

Синоптики также напоминают пешеходам о важности носить светоотражающие элементы и внимательно переходить дороги.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик Наталья Диденко прогнозирует на 2 декабря в Украине пасмурную и влажную погоду с небольшими дождями и моросью.