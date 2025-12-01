- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 25
- Время на прочтение
- 1 мин
По всей Украине объявлен желтый уровень опасности - детали
Синоптики призывают украинцев быть осторожными.
Синоптики предупреждают о тумане, который накроет большинство регионов Украины.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
По данным ГСЧС, до конца дня 1 декабря, а также ночью и в первой половине дня 2 декабря, по всей стране, кроме востока, ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Уровень опасности объявлен І (желтый).
Из-за плохой видимости возможны осложнения движения транспорта. Водителям советуют снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и быть максимально внимательными на дорогах.
Синоптики также напоминают пешеходам о важности носить светоотражающие элементы и внимательно переходить дороги.
Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик Наталья Диденко прогнозирует на 2 декабря в Украине пасмурную и влажную погоду с небольшими дождями и моросью.