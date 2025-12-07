- Дата публикации
По всей Украине объявлена ракетная опасность: в воздухе РФ два МиГ-31К, возможен пуск "Кинжалов"
В Украине объявлена масштабная ракетная опасность из-за подъема в воздух российских истребителей МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Силы обороны призывают граждан немедленно перейти в укрытие.
В ночь на 7 декабря по всей территории Украины объявлена ракетная опасность. Россия подняла в воздух два истребителя МиГ-31К, которые способны совершать пуски гиперзвуковых ракет типа "Кинжал".
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Силы противовоздушной обороны находятся в готовности. Военные подчеркивают: угроза "Кинжалов" является одной из самых опасных, поэтому граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Украинцев просят как можно быстрее перейти в укрытие, не оставаться у окон и соблюдать правила безопасности отмены тревоги.