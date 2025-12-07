По всей Украине объявлена ракетная опасность: в воздухе РФ два МиГ-31К, возможен пуск "Кинжалов"

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В ночь на 7 декабря по всей территории Украины объявлена ракетная опасность. Россия подняла в воздух два истребителя МиГ-31К, которые способны совершать пуски гиперзвуковых ракет типа "Кинжал".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Силы противовоздушной обороны находятся в готовности. Военные подчеркивают: угроза "Кинжалов" является одной из самых опасных, поэтому граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Украинцев просят как можно быстрее перейти в укрытие, не оставаться у окон и соблюдать правила безопасности отмены тревоги.