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По всей Украине объявлена воздушная тревога - что известно
Воздушные силы ВСУ сообщают о взлете МиГ-31К
Во вторник, 13 мая, почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Кремль продолжает рассматривать захват Одессы как часть своих планов. Это позволило бы Путину отрезать Украину от Черного моря и обеспечить путь в Приднестровье. Однако, по мнению эксперта, реализация этих намерений маловероятна в военном плане.