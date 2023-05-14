По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

Не пренебрегайте личной безопасностью.
Все Украина "покраснела" из-за воздушной тревоги.
Ее объявили из-за угрозы ракетной опасности.
Вражеские ракеты входят в воздушное пространство Украины.
По предварительной информации, были произведены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 из Каспийского направления.
Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.
Также по сообщению Тернопольской ОВА, в Тернополе есть попадания в складские помещения, травмированные двое гражданских.
Тем временем в Одессе во время воздушной тревоги продолжается веселье в ночном клубе.
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