По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

Все Украина "покраснела" из-за воздушной тревоги.

Ее объявили из-за угрозы ракетной опасности.

Вражеские ракеты входят в воздушное пространство Украины.

По предварительной информации, были произведены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 из Каспийского направления.

Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.

Также по сообщению Тернопольской ОВА, в Тернополе есть попадания в складские помещения, травмированные двое гражданских.

Тем временем в Одессе во время воздушной тревоги продолжается веселье в ночном клубе.

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