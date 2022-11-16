По всей Украине объявлена воздушная тревога: ракетная опасность

В Украине утром 16 ноября объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все области, кроме временно оккупированного Крыма.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Есть вероятность запуска российских ракет. Не пренебрегайте собственной безопасностью – пройдите в укрытия.

Напомним, вчера, 15 ноября, российская армия выпустила по Украине около 100 ракет. Атака стала самой массированной с 24 февраля. В результате ракетного удара по жилому дому в Киеве погиб один человек.

Фото: alerts.in.ua

После ракетных атак – критическая ситуация в энергетике – Геннадий Рябцев

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