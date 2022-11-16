Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

По всей Украине объявлена воздушная тревога: ракетная опасность

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
6098
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
По всей Украине объявлена воздушная тревога: ракетная опасность

Фото: ТСН.ua

Украинцев призывают перейти в укрытия.

В Украине утром 16 ноября объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все области, кроме временно оккупированного Крыма.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Есть вероятность запуска российских ракет. Не пренебрегайте собственной безопасностью – пройдите в укрытия.

Напомним, вчера, 15 ноября, российская армия выпустила по Украине около 100 ракет. Атака стала самой массированной с 24 февраля. В результате ракетного удара по жилому дому в Киеве погиб один человек.

Фото: alerts.in.ua / ©
Фото: alerts.in.ua

После ракетных атак – критическая ситуация в энергетике – Геннадий Рябцев

После ракетных атак – критическая ситуация в энергетике – Геннадий Рябцев

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
6098
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация