По всей Украине объявлена воздушная тревога: угроза баллистики и "Кинжалов"

В понедельник, 19 февраля, по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога.

В Украине раздается сигнал ракетной опасности во всех областях из-за активности тактической авиации РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"ВНИМАНИЕ! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области" — говорят Воздушные силы.

Кроме того, существует угроза баллистического вооружения для центральных и восточных областей Воронежской области РФ.

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