По всей Украине объявлена воздушная тревога: в небе находится МиГ-31К

В четверг, 7 марта, по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога.

В Украине раздается сигнал ракетной опасности во всех областях из-за активности тактической авиации РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области" — говорят в ВС.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что в прошлом году массированный обстрел оккупантов был не на годовщину большого вторжения 24 февраля, а 9 марта.

"Ожидать от России какой-то гадости надо всегда, потому что это страна, которая пытается нас уничтожить. Возможно, и будет какая-нибудь привязка к датам, а возможно, и не будет. Я хочу напомнить, как было в прошлом году — была первая годовщина, все ждали и 23 февраля, и 24. Тогда не было обстрелов ни 23, ни 24", – вспомнил он.

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