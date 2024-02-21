По всей Украине объявлена воздушная тревога: в небе три МиГ-31К

В среду, 21 февраля, по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога.

В Украине раздается сигнал ракетной опасности во всех областях из-за активности тактической авиации РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Внимание" Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – призывают в ВС.

Впоследствии Воздушные силы добавили, что зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К из Саваслейки. Сейчас в воздухе находятся три вражеских истребителя.

Напомним, ранее Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что определенные действия врага свидетельствуют о том, что РФ готовится к массированному удару по Украине.

"Мы видим, что необходимость собрать информацию и активность внедрения этой деятельности могут свидетельствовать о том, что враг готовит очередной массированный удар… мы продолжаем отслеживать ситуацию", — подчеркнула Гуменюк.

Читайте также: