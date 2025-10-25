ТСН в социальных сетях

По всей Украине объявляли воздушную тревогу: какая опасность

Угроза применения баллистики средней дальности (БРСД).

Игорь Бережанский
Опасность по территории Украины

Опасность по территории Украины / © Associated Press

В ночь на 25 октября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

«Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины», — заявили военные.

Мониторинговые каналы сообщили, что речь идет об угрозе применения баллистики средней дальности (БРСД).

Ранее сообщалось, что за последние два дня в Кремле угрожают «потрясающим ударом» по Украине.

Мы ранее информировали, что армия агрессорки России нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

