Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

По всей Украине во второй раз сегодня объявили масштабную воздушную тревогу

По всей Украине во второй раз сегодня объявили масштабную воздушную тревогу

Украинцев призвали не игнорировать воздушные тревоги / Фото: ТСН.ua

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги.

Вечером 3 мая во второй раз за день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Тревогу объявили из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", – сообщили Воздушные силы.

Карта воздушных тревог на 18:35 3 мая / ©
Карта воздушных тревог на 18:35 3 мая

Заметим, что МиГ-31К является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Ранее в полиции дали советы, как уберечься от возможных массированных атак на Пасху.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация