По всей Украине во второй раз сегодня объявили масштабную воздушную тревогу

Вечером 3 мая во второй раз за день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Тревогу объявили из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", – сообщили Воздушные силы.