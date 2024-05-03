По всей Украине во второй раз сегодня объявили масштабную воздушную тревогу

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги.
Вечером 3 мая во второй раз за день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Тревогу объявили из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", – сообщили Воздушные силы.
Заметим, что МиГ-31К является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Ранее в полиции дали советы, как уберечься от возможных массированных атак на Пасху.
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