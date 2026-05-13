По всей Украине во второй раз за час объявили масштабную воздушную тревогу — что летит
Людей призывают пройти в укрытия и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы ракетного удара.
Вечером 13 мая по всей Украине второй раз за чуть больше часа объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.
«Внимание. Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — предупредили Воздушные силы.
Заметим, что воздушная тревога из-за взлета МиГ свидетельствует, что есть угроза пуска аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал». Истребитель МиГ-31К — носитель аэробаллистических ракет Х-47 «Кинжал». Часто эти истребители совершают не боевые вылеты, а учебные полеты. Однако тревогу все равно объявляют, потому что МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров.
Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов, по состоянию на 20:23 выглядит так:
Житомирщина:
→Коростышев.
Черниговщина:
→Горск.
Кроме того, отмечаются пуски новых ударных «Шахедов» с аэродрома Приморско-Ахтарск.
Массированный удар РФ 13 мая
Отметим, что час назад в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога также из-за угрозы от МиГ и баллистики.
Паблик «Николаевский Ванек» сообщает об ударе «Кинжала» в районе Староконстантинова Хмельницкой области.
Напомним, сегодня днем Россия нанесла массированную атаку по ряду областей запада и центра страны — под ударом были Ровенщина, Волынь, Житомирщина, Киевщина, Хмельницкая, Тернопольская, Львовская области и даже Закарпатье.
В частности, в Ровенской области 3 человека погибли и 4 ранены.
Также взрывы прогремели в Ужгороде — впервые с начала полномасштабной войны.