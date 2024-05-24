По всей Украине во второй раз сегодня объявили масштабную воздушную тревогу

Вечером 24 мая во второй раз за день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Тревогу объявили из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", — отметили в Воздушных силах. За несколько минут до взлета МиГ также сообщалось о движении ракеты через Сумщину в направлении Полтавской области.

По информации мониторинговых чатов, взлет МиГа произошел с аэродрома "Приволжский" вблизи Астрахани.