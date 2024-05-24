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По всей Украине во второй раз сегодня объявили масштабную воздушную тревогу

По всей Украине во второй раз сегодня объявили масштабную воздушную тревогу

Сирены прозвучали по всей территории Украины

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги.

Вечером 24 мая во второй раз за день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Тревогу объявили из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", — отметили в Воздушных силах. За несколько минут до взлета МиГ также сообщалось о движении ракеты через Сумщину в направлении Полтавской области.

По информации мониторинговых чатов, взлет МиГа произошел с аэродрома "Приволжский" вблизи Астрахани.

Карта воздушных тревог / ©
Карта воздушных тревог

Напомним, что истребитель МиГ-31К – носитель аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал". Часто эти истребители совершают не боевые вылеты, а учебные полеты. Однако тревогу все равно объявляют, потому что МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

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