В Украине второй раз за день объявляли масштабную воздушную тревогу: были фальш-цели

В среду, 9 августа, по всей территории Украины во второй раз была объявлена масштабная воздушная тревога.

Ракетная опасность, как и в предыдущий раз, была связана с активностью тактической авиации РФ.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Угроза пусков аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Мониторинговые ресурсы предупредили, что российские истребители таки выпустили ракеты "Кинжал". Однако уже вскоре все они исчезли с неба. Скорее всего, россияне делали имитационные пуски, чтобы обнаружить украинскую ПВО.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.