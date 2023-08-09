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В Украине второй раз за день объявляли масштабную воздушную тревогу: были фальш-цели

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
8896
Время на прочтение
1 мин
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В Украине второй раз за день объявляли масштабную воздушную тревогу: были фальш-цели

По всей территории Украины вторично за день объявлена масштабная воздушная тревога. / Фото: ТСН.ua

В среду, 9 августа, по всей территории Украины во второй раз была объявлена масштабная воздушная тревога.

Ракетная опасность, как и в предыдущий раз, была связана с активностью тактической авиации РФ.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Угроза пусков аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Мониторинговые ресурсы предупредили, что российские истребители таки выпустили ракеты "Кинжал". Однако уже вскоре все они исчезли с неба. Скорее всего, россияне делали имитационные пуски, чтобы обнаружить украинскую ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
8896
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