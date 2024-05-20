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По всей Украине второй раз за сегодня объявили масштабную воздушную тревогу

По всей Украине второй раз за сегодня объявили масштабную воздушную тревогу

В Украине второй раз за сегодня объявили воздушную тревогу / Фото: ТСН.ua

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги.

Вечером 20 мая во второй раз за день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Тревогу объявили из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", – сообщили Воздушные силы.

Карта воздушной тревоги в Украине 20 мая 2024 / ©
Карта воздушной тревоги в Украине 20 мая 2024

Чуть позже в Воздушных силах уточнили, что по состоянию на 18:22 зафиксирован взлет шести МиГ-31К. С аэродрома "Саваслейка" - 4, из Астрахани - 2.

"Возможны пуски "Кинжалов", - предупреждают ВС.

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