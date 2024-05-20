По всей Украине второй раз за сегодня объявили масштабную воздушную тревогу

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги.
Вечером 20 мая во второй раз за день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Тревогу объявили из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", – сообщили Воздушные силы.
Чуть позже в Воздушных силах уточнили, что по состоянию на 18:22 зафиксирован взлет шести МиГ-31К. С аэродрома "Саваслейка" - 4, из Астрахани - 2.
"Возможны пуски "Кинжалов", - предупреждают ВС.
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