По всей Украине введены графики отключений света: подробности
Графики почасовых отключений электроэнергии сегодня применяются с 08:00 до 19:00.
Во всех регионах Украины 30 октября введены меры ограничения потребления электроэнергии — графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности.
Об этом сообщило «Укрэнерго».
«Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру — во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления», — указано в заявлении компании.
Время и объем ограничений будут такими:
Графики почасовых отключений: с 08:00 до 19:00 — объемом от 1 очереди до 2 очередей.
Графики ограничения мощности: с 08:00 до 19:00 — для промышленных потребителей.
В «Укрэнерго» отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться, и посоветовали следить за сообщениями облэнерго.
Напомним, российская армия в ночь на 30 октября массированно атаковала Украину дронами и ракетами, в частности била по энергосистеме. В большинстве регионов были введены аварийные отключения света. Компания ДТЭК заявила о введении экстренных отключений в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.