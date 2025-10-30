По всей Украине введены графики отключений света: подробности

Отключение света / © ТСН.ua

Во всех регионах Украины 30 октября введены меры ограничения потребления электроэнергии — графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

«Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру — во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления», — указано в заявлении компании.

Время и объем ограничений будут такими:

Графики почасовых отключений: с 08:00 до 19:00 — объемом от 1 очереди до 2 очередей.

Графики ограничения мощности: с 08:00 до 19:00 — для промышленных потребителей.

В «Укрэнерго» отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться, и посоветовали следить за сообщениями облэнерго.

Напомним, российская армия в ночь на 30 октября массированно атаковала Украину дронами и ракетами, в частности била по энергосистеме. В большинстве регионов были введены аварийные отключения света. Компания ДТЭК заявила о введении экстренных отключений в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.