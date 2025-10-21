По всей Украине вводят графики отключений электроэнергии: когда будет свет

Отключение света / © pixabay.com

Реклама

Энергосистема Украины остается под давлением вражеских атак. По состоянию на 21 октября Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Черниговской и Днепропетровской областей. В результате обстрелов в Чернигове и части региона отсутствует электроснабжение. Из-за дефицита мощности оператор вводит графики ограничения по всей стране.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Аварийно-восстановительные работы в пострадавших регионах затруднены. Как сообщается, возобновлению энергоснабжения препятствует воздушная тревога из-за российских ударных БПЛА. Восстановление потребителей начнется сразу, как только разрешит ситуация безопасности.

Реклама

Графики ограничения для всей Украины

Из-за атак и дефицита мощности, сегодня, 21 октября, запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей во всех регионах Украины.

Срок действия: с 16:00 до 20:00.

Энергетики призывают всех потребителей к рациональному использованию электроэнергии в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления (утром и вечером), чтобы помочь снизить нагрузку на систему.

Ранее глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что аварийные отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться еще около недели, хотя в некоторых областях ситуация может стабилизироваться позже.