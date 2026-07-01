По всей Украине вводят графики отключений: какая ситуация в энергосистеме

Отключение света / © ТСН.ua

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Из-за ударов РФ по энергетике утром 1 июля зафиксированы новые отключения света в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Кировоградской областях. Вводятся и графики ограничений по всей стране.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Где позволяет безопасность, продолжаются аварийные ремонты, энергетики возобновляют поставки.

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Из-за жары и высокой нагрузки сегодня по всей стране с 17:00 до 22:00 будут действовать ограничения: графики для промышленности и почасовые отключения для потребителей (в одну очередь). Актуальные графики следует проверять на сайтах облэнерго.

«Пожалуйста, перенесите использование мощных электроприборов на дневное время — с 10:00 до 16:00», — призывают граждан.

Бизнес также напоминает о возможности импорта электроэнергии, что помогает уменьшить риск отключений.

Напомним, из-за ожидаемого ненастья на выходных графики отключений электроэнергии в Украине могут измениться, а продолжительность обесточений в некоторых регионах может достигать 5 часов. Энергетики предупреждают, что погодные условия могут повлиять на стабильность сети и увеличить нагрузку на систему. При ухудшении ситуации возможно усиление или корректировка графиков ограничений потребления.

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