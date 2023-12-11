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По всей Украине высока необходимость в донорской крови — Минздрав

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
28
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По всей Украине высока необходимость в донорской крови — Минздрав

Донорская кровь / Фото: УНИАН

Потребности в донорской крови меняются каждый день.

По всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Как отмечается, по состоянию на 11 декабря по всей территории нашего государства необходима донорская кровь.

Какие группы крови нужны в регионах

  • Винница: все группы крови
  • Чернигов: 3+, 4+
  • Одесса:
    • Областная станция переливания: все группы крови
    • Областная детская больница: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-
  • Днепр: все группы крови
  • Херсон: все группы крови
  • Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-
  • Николаев: все группы крови
  • Кропивницкий: все группы крови
  • Харьков: все группы крови
  • Львов: 1-, 2-, 3-, 4-
  • Луцк: 3-, 4-

"Потребности крови динамичны и меняются ежедневно в зависимости от обстоятельств", — подчеркнули в Минздраве.

Напомним, что в середине текущего месяца Украина достигнет пика заболеваемости COVID-19. С начала эпидемического сезона респираторными болезнями суммарно заболели уже 1,3 млн украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
28
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