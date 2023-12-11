По всей Украине высока необходимость в донорской крови — Минздрав

Потребности в донорской крови меняются каждый день.
По всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Как отмечается, по состоянию на 11 декабря по всей территории нашего государства необходима донорская кровь.
Какие группы крови нужны в регионах
- Винница: все группы крови
- Чернигов: 3+, 4+
- Одесса:
- Областная станция переливания: все группы крови
- Областная детская больница: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-
- Днепр: все группы крови
- Херсон: все группы крови
- Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-
- Николаев: все группы крови
- Кропивницкий: все группы крови
- Харьков: все группы крови
- Львов: 1-, 2-, 3-, 4-
- Луцк: 3-, 4-
"Потребности крови динамичны и меняются ежедневно в зависимости от обстоятельств", — подчеркнули в Минздраве.
Напомним, что в середине текущего месяца Украина достигнет пика заболеваемости COVID-19. С начала эпидемического сезона респираторными болезнями суммарно заболели уже 1,3 млн украинцев.
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