По всей Украине высока необходимость в донорской крови — Минздрав

Потребности в донорской крови меняются каждый день.

По всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Как отмечается, по состоянию на 11 декабря по всей территории нашего государства необходима донорская кровь.

Какие группы крови нужны в регионах

Винница: все группы крови

Чернигов: 3+, 4+

Одесса: Областная станция переливания: все группы крови Областная детская больница: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-

Днепр: все группы крови

Херсон: все группы крови

Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-

Николаев: все группы крови

Кропивницкий: все группы крови

Харьков: все группы крови

Львов: 1-, 2-, 3-, 4-

Луцк: 3-, 4-

"Потребности крови динамичны и меняются ежедневно в зависимости от обстоятельств", — подчеркнули в Минздраве.

Напомним, что в середине текущего месяца Украина достигнет пика заболеваемости COVID-19. С начала эпидемического сезона респираторными болезнями суммарно заболели уже 1,3 млн украинцев.

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