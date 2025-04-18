По всей Украине заработают центры подготовки к нацсопротивлению: решение правительства

Военная подготовка / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В каждом регионе Украины заработают центры подготовки граждан к национальному сопротивлению. Кабинет министров принял постановление, утверждающее порядок создания и функционирования центров, требования к их деятельности.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Поручение о создании таких центров подготовки дал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями гражданского общества.

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Руководителей центров подготовки граждан к сопротивлению будут назначать областные советы по представлению областных военных администраций. ОВА также будут обязаны проводить контроль, мониторинг и оценку деятельности руководителей центров и ежеквартально отчитываться об этом Министерству обороны.

Типичную программу подготовки будут утверждать Силы территориальной обороны. А руководителями центров и инструкторами будут назначать, прежде всего, ветеранов. Инструкторы по национальному сопротивлению будут проходить обучение и сертификацию в военных учреждениях высшего образования.

«Подготовка гражданских граждан к противодействию врагу является неотъемлемой составляющей нашей обороноспособности и одним из факторов сдерживания врага. Это также один из драйверов стойкости и сплоченности общества», — подчеркнула замруководителя Офиса президента Ирина Верещук.

Принятое правительством постановление было наработано при координации Верещук. В рабочих сессиях приняли участие представители Минобороны, Генерального штаба ВСУ, Сил терробороны, ОВА, общественных и волонтерских организаций.

К слову, еще осенью 2024 года командир третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявлял, что в Украине следует на государственном уровне ввести базовую общевойсковую подготовку, которая будет обязательной для всех граждан. Благодаря этому удастся добиться двух важных целей.